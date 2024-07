Simonpietro Salini | una vita di successo nell’industria delle costruzioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024)è stato un architetto e imprenditore italiano, noto per il suo ruolo di leadership in aziende didi fama mondiale. Con una carriera che ha spaziato dall’ingegneria civile alle iniziative filantropiche,ha lasciato un’impronta significativa nel settore e oltre., nato a Roma, è stato influente architetto e imprenditore, oltre ad essere capo di Webuild, unaprincipali aziende die ingegneria civile a livello globale. Con un patrimonio netto stimato di 1,5 miliardi di dollari,ha costruito una carriera diche abbraccia decenni e continenti., foto Instagram – VelvetMagCresciuto in una famiglia con una forte tradizione nell’ingegneria. Suo padre fondò laCostruttori nel 1936, eha preso le redini dell’azienda dopo la sua morte nel 1964.