WWE | Sempre più vicini i Motor City Machine Guns

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 luglio 2024) La WWE è in procinto di mettere sotto contratto la coppia in passato legata a un possibile trasferimento alla AEW. I(Alex Shelley e Chris Sabin) sono i free agent nel mirino della federazione di Stamford, dopo che i loro contratti con la TNA sono scaduti a Marzo. L’ultima loro apparizione con la compagnia di Nashville risale al 23 marzo, data della registrazione dello show. I due hanno iniziato a combattere in tag team nel 2007 e singolarmente hanno trovato successo in ogni compagnia per cui hanno lavorato, tra cui ROH e NJPW. In TNA, hanno detenuto il titolo World Division e X-Division. Insieme, hanno vinto il titolo in tre occasioni. WWE o AEW ALL’ORIZZONTE? In passato Alex Shelley e Chris Sabin erano stati legati a un possibile approdo in AEW. Tuttavia, entrambi hanno continuato a comparire in show indipendenti.