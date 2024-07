F1 GP Ungheria 2024 Verstappen sbotta | Si può buttare un pilota fuori pista? Allora correremo così

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Non ci si è annoiati nei primi giri del GP d’, tredicesimo appuntamento del Mondiale di F1. Oscar Piastri si è infatti preso la prima posizione alla partenza, mentre Lando Norris e Maxsono stati protagonisti di un episodio controverso. I due hanno infatti approcciato la curva insieme (anche con Piastri) e Norris ha accompagnatoilRed Bull nonostante quest’ultimo fosse davanti.è rientrato indavanti a Norris, ma per evitare penalità (quanto accaduto era sotto investigazione dagli stewards) ha deciso di restituire la posizione al rivale. SEGUI LA GARA LIVE Non sono tuttavia mancate le polemiche da parte di Max, che nel team radio ha tuonato: “Ok,si può semplicemente spingere la gente? Bene, potete dire alla FIA che d’ora in poi. Butteremo i piloti“.