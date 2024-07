AEW | Primo incontro del 2024 per Britt Baker a Blood & Guts la sfida con Hikaru Shida

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 luglio 2024) La AEW ha confermato chetornerà per la prima volta sul ring quest’anno,ndoa Dynamite mercoledì notte. Ricordiamo che il prossimo episodio del flagship show della compagnia di Tony Khan sarà dedicato alche chiuderà l’evento. Una puntata dunque molto importante ed impreziosita dal ritorno sul ring della DMD, sempre più lanciata nellaa Mercedes Moné, che sicuramente si farà viva durante la contesa della sua rivale. Ecco qui di seguito la card aggiornata dello show:Match: Team AEW (Swerve Strickland, Mark Briscoe, Darby Allin, Max Caster; Anthony Bowens) vs. The Elite (Matthew Jackson, Nicholas Jackson, Kazuchika Okada, Jack Perry; Hangman Page) FTW Championship: Chris Jericho (c) vs.