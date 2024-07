Tragedia sulla Monselice mare | ragazzo di 24 anni travolto e ucciso in bici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Terribile schiantostrada regionale 104, la cosiddetta: nell'impatto ha perso la vita un giovane di 24nella mattinata del 20 luglio alle 6,30, all'altezza di Pozzonovo, in provincia di Padova. Il, un marocchino, è morto dopo essere stattoda un'auto, una Mercedes, guidata da un uomo di 61. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Il personale medico, giunto tempestivamente sul luogo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il giovane è morto sul colpo. I carabinieri della stazione di Galzignano Terme stanno conducendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. La presenza di un'ulteriore pattuglia ha permesso di gestire al meglio la viabilità, evitando ulteriori complicazioni.