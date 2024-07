Giornata nera per i trasporti tra caos voli e ritardo treni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 lug. (askanews) –di passione quella di oggi per chi ha dovuto mettersi in viaggio. A ridosso di un weekend caldo per le partenze per le vacanze, una “tempesta perfetta” provocata da un lato dai problemi dei servizi IT che hanno lasciato a terra numerosi aerei e dall’altra da un guasto sulla rete ad Alta velocità tra Roma e Firenze che ha provocato pesanti ritardi sulla linea ferroviaria, si è abbattuta sui viaggiatori. Questa mattina, un blocco dei sistemi informatici provocato dall’aggiornamento del software di sicurezza informatica Crowdstrike sul sistema operativo Windows di Microsoft, ha mandato in tilt i servizi IT di molte aziende comprese le compagnie aeree con i tre maggiori vettori Usa, American, United e Delta, che hanno bloccato tutti i. Immediate le ripercussioni su tutto il settore.