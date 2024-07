Sport in tv oggi giovedì 18 luglio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di18giugno 2024. Tantida seguire, con la giornata che inizierà all’ora di pranzo con la diciottesima tappa del Tour de France e proseguirà all’insegna degli Europei U19 di calcio con gli azzurrini, il primo giro del The Open Championship di golf, l’amichevole di volley tra Italia e Argentina e i Mondiali di Softball. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv18digliFace.