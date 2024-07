Giulia Valentina ex di Fedez è incinta | l’annuncio social e la reazione di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 18 luglio 2024) Le gioiose novità diL’influencer, nota per la sua passata relazione con, aspetta un bambino! È andata suimedia per condividere le entusiasmanti notizie con i suoi follower in un modo unico e divertente. Annuncio creativo In un video esilarante,ha esplorato vari modi creativi per annunciare la sua gravidanza. Da un servizio fotografico nudo e body painting a un grande annuncio e una semplice rivelazione con gli amici, ha considerato tutte le opzioni. La grande rivelazione Dopo aver valutato con ironia ogni idea, alla finesi è alzata e ha svelato il pancione già visibile, facendo capire ai follower che è in dolce attesa. Buzz suimediaè diventato rapidamente un argomento di tendenza, con fan e follower che l’hanno inondata di congratulazioni e auguri.