Avanti col green deal più forze per controllare le frontiere sull’immigrazione Il discorso di Von der Leyen all’Eurocamera per convincere Verdi e meloniani

(Di giovedì 18 luglio 2024) Manterremo la rotta sulche però si chiamerà Clean industrial, industria pulita. Abbattimento delle emissioni del 90 per cento entro 15 anni ma con “patti” da stringere con i settori produttivi e la garanzia di un “giusto reddito” per gli agricoltori. E ancora: triplicheremo leperle, con rimpatri di migranti e intese con Paesi terzi. E poi l’allargamento che sarà una priorità. Il che significa anche Ucraina. A proposito: “Quella di Orbàn non è stata una missione di pace ma di appeasement”, cioè intesa come “di eccessive concessioni”. A prima vista ilcon cui Ursula Von dersi candida a un secondo mandato da presidente della Commissione europea, dall’Europarlamento, sembra voler fare en plein di voti. Non rinuncia a tenere attaccato al treno della maggioranza i, a sinistra.