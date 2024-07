Schlein abbraccia Renzi potere del calcio Le foto simbolo della Partita del cuore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’Aquila, 17 luglio 2024 – EllyMatteo. Ilarriva laddove la politica non può (e non vuole). La segretaria del Pd e il fondatore di Italia Viva, ex leader del Partito Democatico, vanno poco d’accordo in Parlamento, ma in campo, sembrano aver un ottimo feeling. Lo testimoniano lescattate ieri sera allo stadio Gran Sasso d'Italia dell’Aquila che ospitava ladeltra la nazionale Politici e la nazionale Cantanti (in onda stasera alle 21.30 su Rai Uno). Evento benefico per raccogliere fonti a favore degli ospedali pediatrici. Elly e Matteo, stessa casacca blu, stessa parte del campo. Lei con un passato da buona giocatrice come ala destra.