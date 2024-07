L' acqua del rubinetto è sicura al 99% ma un italiano su tre non si fida L' indagine dell' Istituto superiore di sanità

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L'che esce dai rubinettie case degli italiani è. A dirlo con ufficialità è il neonato CeNSiA, ovvero il Centro Nazionale per la Sicurezzae Acquedi, che ha presentato il suo primo rapporto. Il documento è stato prodotto analizzando i dati forniti dalle Regioni italiane insieme al Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e coordinato dal Ministeroa Salute e dall’di. A essere esaminati sono stati i risultati di oltre 2,5 milioni di analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche condotte in 18 Regioni e Province Autonome, corrispondenti a oltre il 90%a popolazione italiana, nel periodo tra il 2020 e il 2022.