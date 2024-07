EA FC 25 Campionati E Licenze Ufficiali

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ie leche ritroveremo nelle modalità del simulatore calcistico EA Sports FC 25 sono statezzate da Electronic Arts. Nel database ufficiale saranno disponibili al day one più di 19.000 giocatori, più di 700 squadre, 120 stadi e più più di 30. Inoltre sono state confermate lesia delle coppe europee come la UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League oltre alla CONMEBOL Libertadores. Scopri l’apice del calcio europeo per club in EA Sports FC 25, nelle partite su licenza di UEFA Champions League, UEFA Europa League, Supercoppa UEFA, UEFA Conference League e UEFA Women’s Champions League, con pacchetti di trasmissione autentici, branding e commenti personalizzati che danno vita alle principali competizioni europee.