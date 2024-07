Benevento giovedì la cerimonia inaugurale della Casa di Jonas intitolata a Benedetto XVI

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi svolgerà, alle ore 9.30 in via Angelo Mazzoni al rione Pacevecchia, ladi, che saràXVI. Interverranno il sindaco Mastella e il direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe. “E’ un’opera di eccezionale valore sociale – spiegano il sindaco Mastella e il vicesindaco delegato all’Attuazione dei Pics Francesco De Pierro – quella di cui andiamo più fieri.avrà un polo d’assistenza per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. Un aiuto concreto alle famiglie, un segnale di vicinanza tangibile del Comune. Ringraziamo l’Asl, con la quale dal primo istante c’è stata una cooperazione istituzionale costante, in una sinergia intelligente e che ha prodotto un’opera dal valore filantropico inestimabile per la città.