Angela Nasti e Gianluca Scamacca sono una coppia | la conferma del nuovo amore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 luglio 2024)una, cometo dai diretti interessati in alcune storie di Instagram. Già da qualche tempo circolava voce sulla possibile frequentazione tra l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne e l’attaccante della Nazionale italiana di calcio che – ormai è ufficiale – ha interrotto la sua precedente relazione con Flaminia Appolloni., ladella relazione Mentre la sorella Chiarae il marito Mattia Zaccagni hanno dovuto affrontare l’ennesimo furto nella loro casa romana, come da lei stessa raccontato sui social,si sta godendo qualche giorno di mare e spensieratezza con ilfidanzato,