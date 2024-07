I mistici del Novecento esempio di vita vera don Epicoco spiega ‘Dove e terra e cielo si incontrano’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bologna, 15 luglio 2024 – La quarta edizione di LIBeRI, rassegna letteraria e culturale organizzata nel parco ‘Villaggio della Speranza’ di Villa Pallavicini, giunge al termine. A concludere i cicli di incontri ci sarà un ospite d’eccezione: questa sera alle 21, infatti, il pubblico attende il teologo don Luigi Maria, scrittore e teologo, che parlerà del suo librosi(Mondadori). L’autore ne discute con Agnese Pini, direttrice di Qn, Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino. Ma la serata inizia già nel primo orario serale, con l’apertura, alle 19, dello stand gastronomico e del banco dei libri. Per accompagnare l’aperitivo, non a caso è in programma l’appuntamento con ’APERILIBeRI’, che lascia spazio a talenti emergenti (è attesa Francesca Serragnoli, autrice del libro ’Non è mai giorno, non è mai notte’, pubblicato da Interno Poesia Editore).