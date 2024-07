Esaurimento delle risorse ittiche nel Mediterraneo | l’Europa si rivolge alle importazioni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 luglio 2024) Aumento del consumo di pesce Con l’inizio del 2024, ilha ufficialmente esaurito le sue, segnando un punto di svolta storico per la regione. Da oggi in poi, per soddisfare la crescente domanda di pesce,dovrà fare affidamento sulle. La situazione è il risultato di un consumo insostenibile: ogni cittadino europeo consuma in media 24 chili di pesce all’anno, con gli italiani che raggiungono un picco di 31,21 chili pro capite. L’aumento della domanda di pesce, particolarmente marcato durante il periodo estivo, ha alimentato una pesca eccessiva. Questo fenomeno non solo ha depauperato gli stock ittici del, ma ha anche creato un grave squilibrio nell’ecosistema marino. La pesca intensiva, guidata dalla necessità di soddisfare i mercati sempre più affamati, ha portato molte specie a un livello di rischio critico.