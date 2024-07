Trump presidente comandante e combattente Cerno la prima conseguenza dell' attentato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) La notizia del giorno è indubbiamente l'a Donald, colpito all'orecchio destro dagli spari di un 20enne, poi ucciso dai servizi segreti statunitensi. Il Tg4 va in onda con uno speciale nella giornata di domenica 14 luglio e tra i presenti per analizzare quanto successo e le conseguenze'attacco all'exUsa c'è Tommaso. Il direttore de Il Tempo legge così i primi momenti successivi al ferimento del tycoon: “è la vittima che diventa subito, ha cercato di superare la protezione per mostrarsi ancora più forte, ha subito urlato combattiamo con il pugno alzato, un, un'immagine opposta a quella di Biden, costretto a rientrare dal suo momento di relax alla Casa Bianca, con poche parole difficilmente pronunciate.