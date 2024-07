Giallo in Italia trovato cadavere in mare | l’allarme dei pescatori

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 14 luglio 2024) È stato recuperato innella notte dalla Guardia Costiera, dopo la segnalazione di alcuni, ildi uomo. Indossava camicia, bermuda e scarpe. Il corpo è stato trasferito all’obitorio del cimitero in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un diportista. Leggi anche: Il giornalistano e la madre trovati i morti in casa Leggi anche: Bambina di 6 anni rapita e uccisa: la notizia è sconvolgenteindeiIldi un uomo compreso tra i 30 e i 35 anni è stato è stato recuperato nel cuore della notte neldi Vulcano dagli uomini della Guardia Costiera di Lipari.è stata lanciato da alcuniche hanno avvistato il corpo, galleggiare in acqua.