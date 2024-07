ASCOLTI TV 13 LUGLIO 2024 | EVVIVA! I RECORD IL GIALLO DI RAI2 TOUR DE FRANCE LA FINALE DI WIMBLEDON TRA SKY E TV8

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 14 luglio 2024)TV 13• Sabato • Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Settegiorni Parlamento – x Tg1 – x UnoMattina Weekly – x + x Buongiorno Benessere: Il Meglio – x Linea Verde Illumina – x Linea Verde Sentieri – x Tg1 – x Linea Blu – x Passaggio a Nord Ovest – x A Sua Immagine – x + x La Volta Buona Special – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x! – x Safety Love – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Eden: Pianeta Selvaggio – x Miami Wild – x Forum: Il Meglio – x Tg5 – x Beautiful – x My Home My Destiny – x La Promessa – x La Campionessa – x Il Weekend di Caduta Libera – x Il Weekend di Caduta Libera – x Tg5 – x Paperissima Sprint Estate – xLo Show dei– x Tg5 – x La Nave dei Sogni – x Radio2 Happy Family Rewind – x Bellissima Italia – x Dreams Road – x Felicità – x Tg2 – x Dribbling Europei – x Giro d’Italia Women 7^ Tappa – xde14^ Tappa – xAll’Arrivo – xReplay – x Che Todd Ci Aiuti – x Che Todd Ci Aiuti – x Tg2 – x Tg2 Post – xInsospettabile Follia – x Tg2 Dossier + Tg2 Storie – x + x Looney Tunes Cartoons – x Looney Tunes Cartoons – x The Goldbergs – x The Goldbergs – x + x Young Sheldon – x + x Due Uomini e 1/2 – x + x + x Studio Aperto – x Sport Mediaset – x + x Drive Up – x La Musica nel Cuore: August Rush – x Superman & Lois – x + x Studio Aperto – x Studio Aperto MAG – x FBI: Most Wanted – x NCIS – xI Predatori dell’Arca Perduta – x Il Re Scorpione 2: Il Destino di un Guerriero – x Le Meraviglie di Aladino – x Il Segno delle Donne – x Storie delle Nostre Città – x Tg3 – x Siamo Uomini o Caporali – x TgRegione – x Tg3 – x Ieri, Oggi, Domani – x Eccellenze Italiane + La Confessione – x + x Tg3 – x TgRegione – x Blob – x Le Ragazze – xStoria di Nilde – x L’Arminuta – x Un Altro Domani – x Love Is in The Air – x Sconosciuto nell’Intimo – x Tg4 – x La Signora in– x Lo Sportello di Forum Estate – x Assassinio sul Nilo – x Dynasties: Diari – non in onda Colombo – non in onda Tg4 – x Terra Amara – x Stasera Italia – x Stasera Italia – xTi Amo in Tutte Le Lingue del Mondo – x Frantic – x Omnibus News – x TgLa7 – x Omnibus Dibattito – x Coffe Break Sabato – x L’Ingrediente Perfetto: A Tu per Tu – x La7 DOC – x Like: Tutto Ciò Che Ci Piace – x TgLa7 – x La Torre di Babele – x I Tartassati – xBello Onesto Emigrato – x TgLa7 – x In Onda – xEden: Un Pianeta da Salvare – x Tutti Dicono I Love You – x TV8GP di Gran Bretagna: WordlSBK (Race 1) – xKiller Bees: Api Assassine – xCucine da Incubo – x 4 Hotel – x 4 Ristoranti – x: Krejcikova-Paolini (Differita) – x 4 Ristoranti – xNOVE Little Big Italy – x I Migliori Fratelli di Crozza – xCrimini Italiani – x Faking It: Bugie Criminali (R) – xSKYSPORTUNO: Krejcikova-Paolini (Diretta) – x 20 Kickboxer: Retaliation – xRAI4 Departure – xIRIS Ore 10: Calma Piatta – x RAIMOVIE Il Bambino Nascosto – xRAIPREMIUM Amore Criminale – xREALTIME Il Dottor Alì 2 – x 24HPrima serata Rete D L M M G V S Media Rai1 17.