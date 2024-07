MotoGp Dall’Igna si coccola Bagnaia | Poker straordinario La firma del campione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Bologna, 13 luglio 2024 – Pecconuovo leader del Mondiale. Sono quattro gare consecutive vinte e sei delle ultime otto considerando pure le Sprint Race. Ildel mondo ha raggiunto e superato Jorge Martin, sfruttando anche la caduta dello spagnolo al Sachsenring quando era in testa. Pecco comanda con autorità, merito, tenuta mentale e maturità. Soprattutto, è la continuità ad aver fatto la differenza. Per, tra l’altro, ultima vittoria da scapolo prima del matrimonio con la sua Domizia.non può che essere soddisfatto, ma oltre a Pecco si gode la rimonta di Marc Marquez dal tredicesimo al secondo posto.: “Pecco, vittoria da” Consueta analisi post weekend per l’ingegnere Gigiche parte dalla grande vittoria di Pecco, basata sulla costanza, la pressione messa alle spalle di Jorge Martin.