Euro 2024 Kane | Domani sarà difficile vincere significherebbe tanto per il Paese

(Di sabato 13 luglio 2024) Mancano poche ore al via della finale ditra Inghilterra e Spagna e il capitano dei Tre Leoni, Harry, illustra in conferenza stampa il match disera: “La squadra è fiduciosa, ma non diamo mai nulla per scontato. Abbiamo un sacco di grandi giocatori in squadra, c’è intesa tra noi ma alla fine conta dare tutto quando scendi in campo“. Un riferimento alla Nazionale femminile: “Non ho parlato con nessuna delle Leonesse. Ciò che hanno realizzato nel 2022 è stato incredibile e ha unito la nazione, e siamo entusiasti di fare lo stesso”. “? Penso cheper tutto il. Penso che che sarebbe una sensazione incredibile, ma anche per i tifosi. Molti di noi, dopo la finale contro l’Italia, avevamo il cuore spezzato per come era andata a finire, ma è stato un lungo viaggio per arrivare fino a dove siamo ora”.