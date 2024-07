Banksy sbarca a Catania

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 13 luglio 2024)arriva alla GAM di. Dal 13 luglio la Galleria di Arte Moderna della città etnea, in via Castello Ursino 26,, accoglierà la mostra dedicata al più famoso tra gli “street artist”, della scena mondiale. Prodotta e organizzata da “MetaMorfosi Eventi”, in collaborazione con “Demetra Promotion”, con il patrocinio del Comune di, l’esposizione, curata dalla storica dell’arte, Sabina De Gregori, offrirà ai visitatori un vero e proprio viaggio tra le più iconiche immagini realizzate dall’artista inglese in ormai oltre due decenni di produzione. Sabato 13 luglio 2024, alle ore 11, in occasione dell’inaugurazione, ingresso riservato esclusivo alla stampa Immagini pungenti, ironiche e persuasive che hanno raccontato in maniera originale e inimitabile, temi fondamentali e attualissimi dei nostri tempi come il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali, i migranti, le guerre e i diritti dei popoli, trasformandoli spesso in messaggi politici e di denuncia sociale.