Prodotto mestruale sperimentale trasforma il sangue in gelatina

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nuovo AdditivoilinUn innovativo additivo per prodotti mestruali è in grado dire ilin, potenzialmente riducendo le perdite e il rischio di sindrome da shock tossico. Studio e Sviluppo Lo studio su questo materiale derivato dalle alghe è stato pubblicato su una rinomata rivista scientifica. Gli autori vedono potenziale nel utilizzarlo come riempitivo per assorbenti o rivestimento per coppette mestruali. Soluzione Innovativa L'obiettivo è solidificare ilgrazie ai polisaccaridi, riducendo così le perdite. Questo approccio potrebbe rivoluzionare il settore dei prodotti mestruali, migliorando il comfort delle donne durante il