Le imprese cinesi alle prese con il passaggio generazionale l’Italia fa scuola | missione promossa da Livolsi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Le relazioni commerciali e industriali tra Italia e Cina riprendono slancio. Nel 2024, l’economia cinese mostra segnali di ripresa con una produzione industriale in crescita del 6,1% e un incremento delle vendite del 4,7% nel primo trimestre. Il rimbalzo borsistico di gennaio-febbraio è sostenuto dai numeri dell’economia reale, confermando un clima di fiducia tra gli investitori (fonte: National Bureau of Statistics of China).Nel maggio 2024, la Cina ha esportato beni per un valore di 4,1 miliardi di dollari e ne ha importati per 2,3 miliardi di dollari dal, con un saldo commerciale positivo di 1,79 miliardi di dollari, confermandosi quale uno dei principali Paesi di destinazione del nostro export, tra le prime dieci destinazioni a livello globale, primo mercato in Asia e secondo tra i Paesi extra-europei, dopo gli Stati Uniti (fonte: The Observatory of Economic Complexity).