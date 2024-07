Il team Biden cerca di capire se Kamala Harris può battere Trump

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ildella campagna elettorale di Joesta valutando la possibilità di candidare la vicepresidentecontro Donaldnelle prossime elezioni presidenziali del 5 novembre. Il New York Times ha rivelato l’esistenza di un sondaggio, ancora in corso, commissionato dalla squadra del presidente per misurare il potenziale dicome candidata del Partito democratico. Secondo tre fonti anonime ben informate, questa è la prima volta che ildiesplora seriamente l’opzioneanche se «non hanno specificato il motivo per cui è stato condotto il sondaggio o cosa la campagna intendeva fare con i risultati». La decisione è avvenuta dopo la crescente pressione da parte di numerosi esponenti del Partito Democratico e soprattutto donatori, preoccupati per la condizione mentale e fisica del presidente degli Stati Uniti.