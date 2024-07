Gli italiani fanno la fame ma il governo Meloni pensa alle armi Parla il senatore M5S Ettore Licheri

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sparita dal dibattito pubblico in vista delle elezioni, ora iltorna alla carica sulle, così da soddisfare le richieste della NATO di portare la spesa militare al 2%.M5S, come giudica questa decisione? “La giudico con profonda amarezza. La, la ‘patriota’ allontanata da tutti i Patrioti, in attesa di decidere in Europa tra l’incoerenza di un euro-inciucio con i socialisti e l’irrilevanza di un auto-esclusione, cerca la sponda atlantista garantendo obbedienza cieca a Washington e alla Nato con un deciso e immediato aumento della spesa miliare italiana. Questo mentre la stessanon si fa nessun problema a tagliare su sanità, scuola e pensioni, mentre famiglie e piccole imprese continuano ad annaspare, mentre solo il 28% degliin povertà assoluta ha ricevuto il nuovo sussidio sostitutivo del Reddito di cittadinanza”.