Giro d’Italia femminile 2024 | Lotte Kopecky domina a Foligno e si avvicina a Longo Borghini Seconda Consonni

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo due secondi posti, uno in salita ed uno in volata, arriva finalmente la prima vittoria in questoper. La campionessa del mondo, grazie anche al servizio della squadra, lo sprint nella tappa con arrivo a. Per lei importantissimi secondi di abbuono: ora è a soli 3” dalla Maglia Rosa di Elisa. Giornata intensissima per il gruppo oggi che ha viaggiato a gran velocità. Tra le prime a provarci ad andare all’attacco è stata l’azzurra Cristina Tonetti (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), successivamente però sono stati davvero tanti gli scatti nel gruppo. Tra le fuggitive anche la brasiliana Ana Vitoria Magalhaes (Bepink-Bongioanni), già protagonista nellatappa. L’ultima coraggiosa è stata Marta Jaskulska (CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team), ma il plotone lanciatissimo verso la volata è andato a riprendere la polacca senza patemi.