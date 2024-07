Una cena di beneficenza apre la Fiera di Zola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Anteprima condie concerti di band giovanili, domani nella piazza diPredosa, dove per tre giorni, da venerdì a domenica, si svolge l’edizione numero 27 nella versione moderna della Fira ‘d Zòla: spettacoli, gastronomia, mercatini, associazionismo, sport, vecchi mestieri e commercio all’aperto che fino a domenica occuperanno le strade e le piazzette del capoluogo. Domani, come chiarisce il presidente di Pro Loco, Gabriel Gaibari, non si conta come serata aggiuntiva in quanto le strade non verranno chiuse e non ci saranno i banchi di mercato lungo le strade. Ma la piazza tra Municipio e Casa della salute si riempie di tavoli per gli ospiti delladia favore di Clown 2.0, l’associazione bolognese che con i suoi volontari dal ‘naso rosso’ porta una ventata di allegria e serenità nelle corsie di ospedale e nelle situazioni di disagio.