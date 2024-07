Terribile incidente stradale morto l’ex calciatore dell’Udinese Stefano Sbisà

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dramma nel mondo dello sport:italiano èschiacciato nello scontro con un furgone –mortale nel primo pomeriggio di ieri, martedì 9 luglio 2024, a Udine, in via Lumignacco. A scontrarsi una vettura e un furgone della ditta Tds che ha sede a Udine, in via dell’Agricoltura. La vittima del sinistro era un ex. Si tratta diin una Udine. Lo scontro in auto contro un furgone non ha lasciato scampo al 44enne nato a Trieste e residente a Pavia di Udine. L’edicolante ed exè rimasto ucciso dopo che la sua Golf è rimasta schiacciata da un furgone in unfrontale. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali l’uomo èsul colpo.aveva militato nelle giovanie in diverse squadre dilettantistiche regionali.