Pnrr e circular economy focus di Bnl a Napoli con gli industriali | La crescita c’è ora cambiare passo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) di Giuseppe Delle Cave La sintesi la fa Elena Goitini, amministratore delegato Bnl e responsabile Bnp Paribas in Italia, tra le prime ad arrivare questa mattina a piazza dei Martiri presso la sede dell’Unionedi, dove una folta platea die consulenti finanziari ha affrontato il tema del, con particolare riferimento alle ricadute in fatto di economia circolare. “I dati ci dicono che la Campania cresce più della media nazionale ed è la prima regione per export”, ha esordito. E allora cosa manca oggi all’economia di questa terra? Per l’Ad di Bnl “la capacità di fare squadra ed una narrazione più efficace”. Cita il distacco tra l’Italia e la Germania Goitini in termini di Pil dal 2019 ad oggi, più 4,6 per cento, sottolineando che soltanto la Spagna ha saputo fare meglio.