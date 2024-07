Mistero al campo estivo | a Testa di Lepre avventure immersive con I Due Liocorni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024) Fiumicino, 8 luglio 2024 – Il 9 luglio inizierà una nuova avvincente ed originalissima avventura targata “I Due”, la nota associazione di volontariato didi: unche, ormai giunto alla sua quinta edizione, vedrà i ragazzi partecipanti alle prese con una avventura particolare. Spiega Andrea Pilato, regista dell’iniziativa: “La prima giornata inizierà con la presentazione di alcuni figuri in completo nero che sveleranno dei segreti di cui solo pochissime persone al mondo ne sono a conoscenza. Si tratta di una organizzazione segreta che cerca nuove reclute. Per cosa? Per chi? Lo scopriranno i partecipanti il 9 luglio che si presenteranno sotto la sede de I Due, in via Formichi 42 adi, dopo essersi prenotati al numero 339 202 1903?.