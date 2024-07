È lui La scoperta su Giacomo Bozzoli in fuga incastrato da una telecamera di un hotel

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) “È lui, guardate!”., ripreso da unadi un: ecco dov’è andato. Sembrava evidente chefosse scappato con moglie e figlio al seguito. Tuttavia, almeno finora, si brancolava nel buio. Adesso finalmente si è capito la direzione, quantomeno, dell’ergastolano in. L’imprenditore italiano è ricercato dalla giustizia italiana dopo essere stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario. >> Ladro entra nel bar, porta via tutti i soldi dalla cassa e lascia un messaggio. Barista commosso L’uomo è stato avvistato a Marbella, in Spagna. Questa notizia ha scosso l’opinione pubblica italiana, riaccendendo i riflettori su un caso che ha tenuto il Paese con il fiato sospeso per anni., 45 anni, era stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione il 1° luglio 2024 per l’omicidio dello zio, avvenuto nell’ottobre 2015 nella fonderia di famiglia a Marcheno, nel Bresciano.