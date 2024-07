Come allenarsi in estate per garantire il benessere e massimizzare i risultati? Lo abbiamo chiesto a Chiara Fazzini personal trainer

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) L’allenamento inscoraggia molti, ma in realtà offre una serie di vantaggi che spesso si ignorano. Fattori ambientali, ormonali e climatici, infatti, accorrono in nostro aiuto, dando la possibilità al nostro corpo e ai nostri muscoli di rispondere al meglio, ottenendo ottimi. Praticare sport in questa stagione, naturalmente, richiede qualche sana precauzione perla sicurezza e ildurante le sessioni di esercizio. Elisabetta Canalis, l’allenamento non va in vacanza neanche sotto il sole bollente della Sardegna X Leggi anche › Allenamento all’aria aperta:iniziare subito coi consigli dellaAllenamento in: tutti i benefici «La luce solare e l’attività fisica stimolano la produzione di endorfine, che aiutano a essere di buon umore e riducono lo stress.