Auto sbatte contro il guardrail | 11enne sbalza fuori dal veicolo è grave

(Di martedì 9 luglio 2024) Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:30, una bambina di 11 anni è statatadalin cui viaggiava durante un incidente sull’strada A1, in direzione Milano, all’altezza di Borghetto Lodigiano (Lodi). La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Lodi, l’mobile coinvolta, una Citroen C1, ha urtato più volte il, colpendo poi un furgone in transito e un’altra.Leggi anche: Uomo ucciso a colpi di pistola in strada: era un pregiudicato con diversi precedenti La bambina, che era seduta sul sedile posteriore, è statatadale finita sulla carreggiata. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata con un’eliambulanza all’ospedale San Raffaele di Milano.