Visita degli esperti alla centrale di Hera

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladi potabilizzazione di Pontelagoscuro si conferma come esempio virtuoso di trattamento e gestione della risorsa idrica a livello internazionale. La “fabbrica dell’acqua” del Gruppo, infatti, nei giorni scorsi ha aperto le porte a un gruppo diprovenienti da varie parti del mondo, accompagnati in una specialeguidata che ha chiuso il prestigioso convegno “Water Distribution System Analysis - Computing and Control for Water Industry” organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’UniversitàStudi di Ferrara. Se la città estense ha ospitato seminari e convegni incentrati sulle sfide mondiali relativedistribuzione dell’acqua e al controllo dei sistemi idrici, l’impianto diè stato al centro di un tour in lingua inglese durante il quale Chiara Alberghini, tecnico di impianto della multiutility, ha illustratodelegazione internazionale come funziona ladi potabilizzazione che preleva l’acqua direttamente dal fiume Po e la “porta” nelle case di migliaia di cittadini.