Parigi 2024 cerimonia d’apertura | bar e ristoranti chiusi su Ile Saint-Louis e La Cité

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bar edelle Ile de Lae dirimarrannoil 26 luglio, giorno delladi apertura dei Giochi Olimpici che si svolgeranno sulla Senna. Lo ha annunciato oggi la questura della capitale francese: “I proprietari o i gestori di locali per bere,e esercizi fissi o mobili che vendono cibo da asporto assemblato e preparato sul posto situati sull’Île de lae sull’Îledovranno chiudere i loro locali venerdì 26 luglio”, scrive il PP in un comunicato stampa. Come riporta Bfmtv: “Gli esercizi da asporto allestiti sulle banchine alte per i festeggiamenti e quelli che effettuano vendita di bevande da asporto sulle pubbliche strade” potranno invece restare aperti, precisa la stessa fonte.