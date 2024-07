La natura corporea delle emozioni Milano-Bicocca mappa le aree del cervello che si attivano durante la rievocazione emotiva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) - Una ricerca dell'ateneo milanese, pubblicata su iScience, dimostra per la prima volta che leregioni corticali che tipicamente rispondono a esperienze tattili e motorie., 8 luglio 2024. Una ricerca dell'Università diha dimostrato che nellecorticali somatosensoriali e motorie (ovvero quelledella corteccia cerebrale che vengono tipicamente attivate dalla sensazione tattile o dal movimento di una parte del corpo) vengono attivate anche dasoggettive. Lasi può quindi considerare fortemente “”. Lo studio, dal titolo “Mapping the Emotional Homunculus with fMRI” (“re l''Homunculus” emotivo tramite Risonanza Magnetica Funzionale”), è stato appena pubblicato sulla rivista scientifica iScience (DOI: 10.