In Germania una petizione contro Taylor | Rigiocare contro la Spagna per decisioni arbitrali sbagliate

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo quanto accaduto nel match traa Euro2024, in cui non è stato fischiato un rigore dopo un fallo di mano dello spagnolo Cucurella, i tifosi tedeschi hanno deciso di protestarel’arbitro Anthony. Bild scrive: Centinaia di migliaia di persone hanno chiesto la ridel match in unaOnline. Sappiamo, dai dati riportati da Mundo Deportivo, che sono arrivati già a 378.000 firme per “Ridei quarti di finale train seguito aprese“. Inlal’arbitrodel matchlaDi seguito, il comunicato dellatedesca riportato dal quotidiano spagnolo: Al minuto 106? non è stato dato un rigore quando Cucurella ha bloccato con il braccio teso una chiara occasione da gol.