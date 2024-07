Gli Anelli del Potere 2 una morte cruenta porta e la promessa del regista

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 8 luglio 2024) Con l’ampia gamma di personaggi tipici dell’high fantasy, Il Signore degli: Glidelha molti personaggi da gestire, ma ce n’è uno che potrebbe non arrivare alla terza stagione. Se la tradizione ci insegna che molti personaggi potrebbero morire prematuramente nella seconda stagione. La serie, che copre la Seconda Era della Terra di Mezzo, come descritta dall’autore J.R.R. Tolkien nelle appendici de Il Signore degli, seguirà una trama approssimativamente prestabilita. A giudicare dalla prima stagione, ci saranno presumibilmente alcune deviazioni dalla tradizione. L’accordo con Amazon Prime Video include i diritti di adattamento del materiale de Il Signore deglie delle sue appendici, oltre a Lo Hobbit, e non può allontanarsi troppo dai punti narrativi principali della storia.