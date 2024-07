Iga Swiatek commenta la sua sconfitta a Wimbledon | Ho sbagliato dopo il Roland Garros

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Una battuta d’arresto inattesa e amara per la n.1 del mondo, Igail trionfo al, c’era tanta curiosità su quanto la polacca avrebbe potuto fare, in considerazione delle difficoltà che si erano manifestate nell’altro Slam dell’anno non su terra, ovvero gli Australian Open. Ecco che ail ko si è tramutato in realtà al terzo turno. Al cospetto di una Yulia Putintseva che ha giocato in maniera perfetta,non ha espresso le proprie è qualità ed era decisamente scarica in campo. Parlandone in conferenza stampa, la n.1 WTA ha rivelato cosa hain avvicinamento all’edizione 2024 dei Championships. “Il mio serbatoio di energie si è svuotato improvvisamente e ne sono rimasta sorpresa. So cosa hoil: non mi sono riposata adeguatamente e non commetterò di nuovo lo stesso errore.