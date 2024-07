Satnam Singh a Latina manifestazione contro il caporalato Landini | È ora di dire basta

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 6 luglio 2024) Aè il giorno dellanazionale della Cgil "Fermiamo un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide", sfruttamento sul lavoro e illegalità, organizzata dal sindacato dopo la morte del bracciante indiano. Il corteo, composto da funzionari, delegati e militanti del sindacato e delle federazioni di categoria (così come dalle associazioni della società civile), è partito dalle autolinee della città ed è arrivato in piazza della Libertà, dove è intervenuto il segretario generale della Cgil Maurizioche ha sottolineato che le persone "costrette a lavorare in nero in Italia sono 3 milioni. Stiamo discutendo di tutti i settori e di tutto il Paese, non solo dell'agricoltura. È ora di, è ora che i governi, le istituzioni ad ogni livello, tutti smettano di fare gli struzzi e di cancellare quelle leggi balorde che in questi anni hanno favorito questo sistema".