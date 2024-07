Morte Marangon il procuratore | È stato picchiato Ipotesi omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 6 luglio 2024) "Alex èduramente". Sono le parole delcapo di Treviso, Marco Martani, riportate dal Corriere del Veneto secondo cui l’indagine sulladel 25enne barista di Marcon (Venezia) è diventata per. Già venerdì era caduta l'del suicidio dopo che l’autopsia, eseguita dal medico legale Alberto Furlanetto, nominato dalla Procura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima, aveva stabilito chefosse deceduto a causa di numerosi colpi ricevuti alla testa, verosimilmente provocati da un oggetto contundente. L’esame autoptico, disposto dal pm Giovanni Valmassoi, titolare dell'inchiesta seguita dai carabinieri, aveva evidenziato un’emorragia interna a livello toracico non compatibile con una semplice caduta come si ipotizzava inizialmente.