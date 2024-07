Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 6 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Luna nuova in Cancro deve diventare un momento di riflessioni e azioni concrete, in famiglia e nei rapporti più o meno scorrevoli con le sorelle e i fratelli, ma un po' con tutte le persone che fanno parte della vita quotidiana. Venere provoca un fremito che conoscete tutti: gelosia. La donna scatta prima di sera, l'uomo Ariete coltiva idee molto personali circa la fedeltà, per fortuna che Marte c'è! Alla fine si concluderà tutto con passione. Toro I vostri capitali sono in aumento, così dice Luna nuova che diventa regina delanche per quanto riguarda la vita affettiva, amicizia, incontri sociali, viaggi.