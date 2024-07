Infiorata in via della Spiga Bonazzi ’Semina’ arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) L’idea è quella di seminare idee "propulsive" per la città di Milano. E questa volta a realizzare le immagini da trasformare poi in opere eccezionali, perché realizzate con i petali di oltre 200mila fiori, è stato invitato l’illustratore bolognese Davide, il cui disegno artistico altamente metaforico porta sempre a curate riflessioni. "Questo – ammette – è probabilmente il modo più particolare in cui ho visto esporre i miei lavori". Del resto con Semina - L’di via, che ogni anno arriva nella via dell’alta moda meneghina e che sarà visibile fino a domani, l’effetto è sempre magico: il lavoro digitale e molto contemporaneo di(una città che ha come radice un grande cuore racconta la gratitudine, una persona che cammina su un ponte fatto di mani è l’altruismo, un cuore puzzle è l’integrità) è stato infatti trasformato in opera ’viva’ e tattile da 60 maestri infioratori (da Noto) che hanno operato su una base illustrata componendo come si fa con un mosaico dieci vasche che occupano quasi la metà di via