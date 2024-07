Il nipote di Bozzoli registrato in Spagna dal 20 al 30 giugno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il documento di Giacomorisulta essere statoin un albergo indal 20 al 30. Dal 1 luglio, giorno in cui è stato condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, il nome dell'imprenditore 39enne bresciano è scomparso dai radar. Secondo fonti investigative l'unico documentoera quello di Giacomoma il bresciano sarebbe però stato in compagnia di moglie e figlio. Le forze dell'ordine italiane stanno però accertando che sia stato effettivamente lui a depositare il documento in un albergo in. .