Morti sul lavoro Meloni annuncia 1 600 nuovi ispettori ma i conti non tornano Usb | Caporalato? Chi è in cima alla filiera non rischia nulla

(Di giovedì 4 luglio 2024) OggiCamera il governo ha preso partecerimonia di commemorazione delle vittime sul. Presenti i ministri delCalderone, della Giustizia Nordio, dell’Agricoltura Lollobrigida, della Cultura Sangiuliano, e quello per i Rapporti con il Parlamento Ciriani. Lapresidente del Consiglio Giorgiaha inviato un messaggio: “Dietro ai freddi numeri e alle statistiche ci sono volti, storie, famiglie, persone in carne ed ossa. Ed è nostro compito pensare a quelle persone, quando si fanno delle scelte e si prendono delle decisioni”, ha scritto, precisando che “in questi mesi abbiamo disposto l’assunzione di 1.600delin più, con l’obiettivo di raddoppiare il numero delle ispezioni durante il 2024?. Per dimostrare che si fa sul serio, la ministra Marina Calderone ha fatto sapere che “ieri c’è stata la più grande operazione di vigilanza mai effettuata in un sola giornata: 310 aziende agricole sono state ispezionate”, nelle quali sono state riscontrate “irregolarità per oltre il 66%”, non soltanto sulla sicurezza sul, ma anche in merito alle gestione dei rapporti con gli occupati.