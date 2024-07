Joe Biden pensa davvero al ritiro | i giorni sì i giorni no e i dubbi sulla salute del presidente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ildegli Stati Uniti Joesta valutandodi ritirarsi da Usa 2024. Per ora è sicuramente in corsa, ma molto dipenderà da come apparirà nei prossimi. Mentre la Casa Bianca smentisce il New York Times, laExit comincia a diventare più di un’ipotesi. Anche se c’è poco tempo per ufficializzarla. Lui nel frattempo fa mea culpa sul dibattito tv con Donald Trump: «Ho fatto un casino, ho commesso un errore», dice in un’intervista a una radio locale del Wisconsin. «Ma sarò in gara fino alla fine e vinceremo», ha aggiunto. Intanto Raul Grijalva, membro del Congresso che viene dall’Arizona è il secondo Dem a chiedere aldi ritirarsi dalla corsa in un’intervista al Nyt. La prima alternativa è Kamala Harris.