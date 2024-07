Un posto al sole spoiler | Claudia approfitta di Guido Mariella a pezzi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il triangolo amoroso comdacontinuerà a tenere banco ad Unal, come annunciano glirelativi ai prossimi episodi. Di recente, Del Bue si è casualmente imbattuto nella sua vecchia amica, la quale è tornata a Napoli dopo una lunghissima assenza, per girare uno spot pubblicitario. I due, così, hanno ripreso a frequentarsi e, che sta vivendo una grave crisi di coppia con, non ha resistito al fascino della Costa. Il vigile, infatti, ha confessato a Michele di essersi innamorato della donna e il giornalista, preoccupato per il matrimonio di, ha deciso di confrontarsi con Silvia per capire quali misure prendere per salvare la loro unione. La Graziani, a quel punto, ha parlato cone le ha suggerito di allontanarsi da Del Bue per non alimentare le sue speranze, visti i sentimenti che ha iniziato a provare per lei.