Popovic in ritiro di Dimaro | Conte punta sul gioiello serbo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Antonioconvocherà Matijaper ildel Napoli a. Il talento, ex Monza, avrà la sua chance. Tutti i dettagli sull’opportunità per il classe 2006. Calciomercato Napoli:, la scommessa diperUna notizia che farà brillare gli occhi dei tifosi del Napoli: Matijasi unirà alla squadra per ildi. Il giovane talentoavrà l’opportunità di mettersi in mostra sotto gli occhi attenti di Antonio. Secondo l’esclusiva di Radio Kiss Kiss Napoli, il nuovo tecnico azzurro ha deciso di convocareper ilin Trentino. Una mossa che potrebbe rivelare la volontà didire sui giovani talenti già presenti in rosa., classe 2006, arriva da un’esperienza in prestito al Monza dove non ha trovato lo spazio sperato.