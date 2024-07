Valsusa gli abitanti di Mattie in rivolta contro il progetto di una discarica di amianto a cielo aperto | Avrebbe effetti su tutto il Torinese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La piccola comunità di, in val di Susa, è in subbuglio. La notizia che la Acsel spa, l’azienda di smaltimento e raccolta rifiuti in valle, ha chiesto di costruire una nuova vasca nelladi Campo sordo è arrivata inaspettata. Ed è apparsa subito un’ingiustizia: dopo la chiusura del 2016, nessuno in paese pensava di dover fare ancora i conti con quella. E invece nelsi parla di un ampliamento del sito per una volumetria netta disponibile pari a circa centomila metri cubi, “da allestire in sopraelevazione al sedime dei lotti esauriti” della vecchia, “attualmente in fase di post gestione operativa”. Considerato che il tasso medio di conferimento annuo è stato ipotizzato in diecimila metri cubi, la vita utile dell’impianto è di dieci anni circa.